تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري
عبدالله هشام

يواجه النادي الأهلي منافسه إنبي، اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي على أرضية استاد القاهرة الدولي، في أجواء يتوقع أن تكون حماسية بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي 

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة ON SPORT ماكس، التي ستقدم تغطية شاملة لكافة تفاصيل اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية.

تشكيل الأهلي المتوقع 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - هادي رياض - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.

الأهلي يأمل المشاركة الأفريقية

ويدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز، وحصد ثلاث نقاط مهمة، من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري. 

ويأمل الفريق في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة في مرحلة الحسم وحجز مقعد في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

طموحات إنبي

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنبي إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، سواء بالفوز أو التعادل، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب. ويأمل الفريق في تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنافسين، مستفيدًا من نتائجه المتوازنة في المرحلة الحالية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 4 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وتلقى خسارة واحدة.

في المقابل، يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة.

