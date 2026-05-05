الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

في غياب تريزيجيه.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بالدوري المصري

رباب الهواري

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق ترتيب المجموعة.

وضع الفريقين قبل اللقاء
يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على حساب الزمالك بثلاثية نظيفة، وهو ما عزز من آماله في المنافسة على اللقب. ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 47 نقطة جمعها من 4 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة واحدة.

على الجانب الآخر، يسعى إنبي إلى تحسين نتائجه بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2. ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 36 نقطة من 5 مباريات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، مما يجعله مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه.

التشكيل المتوقع للأهلي
استقر المدير الفني مارسيل كولر على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به اللقاء، حيث يعتمد على مزيج من العناصر الشابة وأصحاب الخبرة.

في حراسة المرمى يتواجد مصطفى شوبير، بينما يقود خط الدفاع كل من أحمد رمضان بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا. وفي خط الوسط يعتمد الفريق على إمام عاشور، مروان عطية، وطاهر محمد طاهر.

أما في الخط الأمامي، فيقود الهجوم الثلاثي أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، في محاولة لحسم اللقاء مبكرًا واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للفريق.

طموحات اللقاء
يسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع المنافسين على القمة، بينما يأمل إنبي في تحقيق مفاجأة تعيد له التوازن في مجموعة التتويج، مما ينذر بمباراة قوية ومثيرة بين الفريقين

