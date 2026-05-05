إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

تحدث محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي عن مواجهة الاهلي في الدوري المصري الممتاز.



وقال إسماعيل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: أتوقع فوز الأهلي على إنبي بهدف دون رد أو التعادل، واحنا الحصان الاسود في الدوري.. معندناش ضغوطات زي اللي موجودة في الثلاث فرق اللي بتنافس.

وأضاف: اللي اتقال قبل ماتش الزمالك أن إنبي سايب الماتش للزمالك.. ونفس الكلام بيتقال قدام الأهلي.



وتابع: انبي يختلف عن أي فريق.. وعاملين سيستم محترم وناويين نسوق اللاعبين رقم 1 لأوروبا ولأندية الكرة المصرية، وإحنا مودين شكشك في ليبيا بـ 75 مليون.. وإحنا معندناش مشكلة نودي لاعيبتنا للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.

وواصل: اللي بيتقال أن علاقتنا بالأهلي أفضل، وأن لاعيبتنا رايحة الأهلي ده مش صحيح.. إحنا بنتعامل مع أي فريق وكلهم سوا.