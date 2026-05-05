تحرك أهلاوي مبكر لضم ثنائي إنبي.. ومخاوف من مطالب أيمن الشريعي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك تحركات من جانب النادي الأهلي للتعاقد مع ثنائي نادي إنبي، حامد عبد الله وعلي محمود، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن مسؤولًا بارزًا داخل الأهلي عقد جلسة مع وكيل اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل مناقشة إمكانية ضم الثنائي، حيث شهدت الجلسة حالة من التوافق بين الطرفين حول الخطوة المقبلة.

وأشار إلى أن وكيل اللاعبين نقل لمسؤول الأهلي رغبة حامد عبد الله وعلي محمود في ارتداء قميص الأهلي وخوض تجربة جديدة داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل الاهتمام الرسمي من جانب النادي.

وأوضح أن الثنائي سبق وقام بتجديد تعاقده مع نادي إنبي، وهو ما يعني أن رحيل أي لاعب لن يتم إلا بعد موافقة إدارة النادي البترولي برئاسة أيمن الشريعي، هناك اتفاقًا مبدئيًا على أن يتولى وكيل اللاعبين مهمة التنسيق وفتح خطوط التواصل بين مسؤولي الأهلي وأيمن الشريعي، تمهيدًا لبدء المفاوضات الرسمية، مع وجود تخوف داخل الأهلي من المغالاة في المطالب المالية من جانب إدارة إنبي.