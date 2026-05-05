محمد يوسف بديلا لـ لانجلر في قطاع الناشئين بالأهلي حالا عدم التعاقد مع أجنبي

قال الإعلامي خالد الغندور إن الهولندي آرت لانجلر المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قدم استقالته عن منصبه، بسبب ظروف شخصية ورغبته في العودة إلى بلاده.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن المدرب أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم الاستمرار، في ظل ارتباطه بأعمال خارج مصر تتطلب السفر بشكل متكرر، وهو ما يؤثر على تفرغه الكامل لقطاع الناشئين، رغم تمسك الأهلي باستمراره في البداية.

وتابع الغندور أن إدارة النادي الأهلي تبحث حاليا عن مدير فني بديل وفي حالة تعثر في التفاوض مع مدرب أجنبي من الممكن الاستعانه بمحمد يوسف في هذا المنصب.