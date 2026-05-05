غضب معتمد.. كواليس غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي بالقمة

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد أن المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، معتمد جمال، كان في حالة غضب شديد عقب الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي في مباراة القمة، بسبب سوء الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون خلال اللقاء.



وأوضح فؤاد خلال برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أنه لا صحة لما تردد بشأن توقيع غرامات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة في القمة.



وأضاف أن معتمد جمال طالب اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة القمة والتركيز في المواجهات المقبلة لحصد لقبي الدوري والكونفدرالية.