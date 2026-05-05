بالأرقام .. ماذا فعل الأهلي تحت صافرة محمود ناجي قبل لقاء انبي الليلة فى الدوري؟

محمود ناجي
محمود ناجي
محمود أحمد

في واحدة من أكثر ليالي الدوري اشتعالًا هذا الموسم تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي حيث يخوض الأهلي مواجهة مصيرية أمام إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج لكن هذه المرة لا تقتصر أهمية المباراة على صراع النقاط فقط بل تمتد إلى اسم الحكم الذي سيدير اللقاء محمود ناجي.

ففي ظل سباق ثلاثي محتدم على اللقب وأعصاب مشدودة إلى أقصى حد تفرض أرقام الأهلي تحت صافرة ناجي نفسها كعنصر مهم في قراءة المشهد قبل انطلاق المواجهة.

أرقام تمنح الثقة

على الورق تبدو أرقام الأهلي مع الحكم محمود ناجي إيجابية إلى حد كبير إذ أدار له 15 مباراة حقق خلالها الفريق الأحمر 10 انتصارات مقابل تعادلين و3 هزائم وهي أرقام تعكس أفضلية واضحة للأهلي في وجوده.

أما على مستوى الموسم الحالي فقد ظهر الأهلي تحت إدارة ناجي في 3 مباريات نجح في الفوز بمباراتين والتعادل في واحدة دون أن يتعرض لأي خسارة وهو ما يعزز من حالة التفاؤل داخل معسكر الفريق قبل مواجهة الليلة.

وشهدت هذه المباريات فوزًا مثيرًا على حرس الحدود (3-2) وتعادلًا مع البنك الأهلي (1-1) قبل أن يتغلب على سموحة (2-1) في مرحلة التتويج ما يشير إلى قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية حتى في المباريات الصعبة تحت إدارة الحكم ذاته.

طاقم التحكيم

يدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وأحمد زيدان فيما يتولى محمود ناصف مهام الحكم الرابع بينما يقود تقنية الفيديو حسام عزب ويعاونه شريف عبد الله ومحمود دسوقي.

وجود طاقم تحكيم مصري خالص في مباراة بهذا الحجم يضع مزيدًا من الضغوط على الجميع في ظل حساسية المرحلة ودقة كل قرار تحكيمي قد يؤثر بشكل مباشر على مصير اللقب.

الأهلي في اختبار الحياة أو الخروج

بعيدًا عن الأرقام يدخل الأهلي اللقاء وهو يدرك جيدًا أن أي نتيجة بخلاف الفوز تعني خروجه رسميًا من سباق المنافسة على اللقب في ظل فارق النقاط مع الزمالك وبيراميدز.

يخوض الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على الزمالك في الجولة الماضية وهي النتيجة التي أعادت له الثقة وأحيت آماله في الحفاظ على اللقب بعد موسم شهد العديد من التعثرات.

ويمكن القول إن الأهلي استعاد شخصيته في توقيت مثالي بعدما أثبت قدرته على تجاوز الضغوط والعودة بقوة وهو ما يعكس خبرات هذا الجيل الذي لا يزال يحتفظ بجينات المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

تحديات فنية

فنيًا يستعيد الأهلي خدمات محمد هاني لكن تألق أحمد رمضان بيكهام في القمة يضع الجهاز الفني أمام اختبار حقيقي في اختيار الأنسب خاصة مع استقرار نسبي في الخط الدفاعي.

في الوسط تتعدد الخيارات أمام الجهاز الفني بوجود عناصر قادرة على صناعة الفارق بينما يبقى التحدي الأكبر في استثمار الحالة الفنية الجيدة لبعض اللاعبين مثل أشرف بن شرقي الذي قد يعود لمركزه الطبيعي مع منح الفرصة لعناصر أخرى لتعويض الغيابات.

إنبي.. خصم لا يستهان به

ورغم الضغوط الواقعة على الأهلي فإن إنبي يدخل المباراة دون عقد كأحد الفرق التي أثبتت صعوبتها هذا الموسم بفضل تنظيمه الدفاعي الجيد وقدرته على التحول السريع للهجوم.

الفريق البترولي بقيادة حمزة الجمل يعتمد على الانضباط التكتيكي واستغلال المساحات وهو ما قد يسبب إزعاجًا حقيقيًا لدفاع الأهلي خاصة في ظل امتلاكه عناصر سريعة ومؤثرة هجوميًا.

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

