تحركات إدارية وفنية داخل الأهلي.. أسماء مرشحة ومناصب جديدة| تفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن عدد من التحركات والتغييرات داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي، سواء على مستوى التعاقدات الإدارية أو الأجهزة الفنية والقطاعات المختلفة بالنادي.

وأوضح شوقي، خلال برنامج “الكرة مع فايق”، أن المحلل الفني أحمد عز مرشح للتواجد ضمن منظومة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في إطار تطوير آلية اكتشاف المواهب.

وقال إن عصام سراج بات قريبًا من تولي منصب مدير التعاقدات داخل النادي، مع توقع الإعلان الرسمي عن القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيما يخص قطاع الكرة النسائية، أشار إلى أن شادي محمد مستمر في منصبه مع الفريق خلال الموسم القادم دون أي تغييرات.

كما لفت إلى رحيل لانجلير عن قطاع الناشئين، وعودته إلى هولندا، في ظل عدم شعوره بالراحة داخل مصر وعدم تلبية طلبه بالسفر المتكرر.

وعلى مستوى العمل الفني والإداري، أكد أن وليد سليمان مستمر داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي، سواء في قطاع الناشئين أو في منصب منسق عام بفريق الكرة حال عدم استكماله لمسيرته الحالية.

واختتم أن محمد يوسف مرشح للرحيل عن منصب المدير الرياضي، مع إمكانية توليه منصب مشرف عام على الأكاديميات والبراعم والكرة النسائية داخل النادي.