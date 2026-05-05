شوبير يفجر مفاجأة: مدرب مصري يقود الأهلي.. والبدري الأقرب

كشف أحمد شوبير عن ملامح المرحلة المقبلة داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو الاعتماد على مدرب مصري بعد رحيل المدرب الحالي.

وأوضح شوبير أن الأهلي يسير في مسارين لاختيار المدير الفني الجديد، الأول يتمثل في حسام البدري، الذي تواصلت معه الإدارة بالفعل وأبدى ترحيبه بالعودة، خاصة أنه يواصل عمله حاليًا مع أهلي طرابلس الليبي ويسعى لإنهاء الموسم بشكل قوي.



أما المسار الثاني، فهو علي ماهر، حيث أشار شوبير إلى احتمالية انتقاله إلى بيراميدز في حال رحيل مدربه الحالي، إذا لم يدخل الأهلي في مفاوضات رسمية معه.

وأكد شوبير أن إدارة الأهلي تميل لتعيين مدرب مصري، مشددًا على أن الثنائي البدري وماهر يُعدان الأفضل في الوقت الحالي، مع أفضلية نسبية للبدري بسبب خبراته السابقة مع الفريق وقدرته على فرض السيطرة داخل غرفة الملابس.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التوجه قد يتغير مستقبلًا حال ظهور خيار أجنبي قوي، لكنه شدد على أن المعطيات الحالية تؤكد أن المدرب القادم سيكون مصريًا.