الأجواء مستقرة.. شوبير يكشف حقيقة أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

كشف أحمد شوبير حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود أزمة داخل صفوف نادي الزمالك، تتعلق بمستحقات اللاعبين قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.



وأوضح شوبير أن بعض الأنباء تحدثت عن مطالبة لاعبي الزمالك بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل السفر، مشيرًا إلى أنهم تسلموا نحو 50% من مستحقاتهم، بينما لا يزال الجزء المتبقي لم يُصرف حتى الآن.



وفي المقابل، أكد أن إدارة الزمالك نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مشددة على عدم وجود أي أزمات مالية داخل الفريق، وأن الأجواء مستقرة تمامًا، مع تركيز كامل من الجميع على المواجهة المرتقبة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون كامل تركيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب المقرر يوم 9 مايو بالجزائر، قبل خوض مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته، في ظل احترام قوة المنافس والسعي لمواصلة المشوار الأفريقي.