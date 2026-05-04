الراجل مموت نفسه.. شوبير ينتقد حملة الهجوم على معتمد جمال

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حملة الهجوم التي ظهرت فى الأيام الماضية على معتمد جمال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية نظيفة.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية: "أنا مذهول حقيقى من حملة التشكيك فى معتمد جمال بعد مباراتى إنبى والأهلى، يا جماعة الراجل مموت نفسه ووصل بيك لنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية ومتصدر بطولة الدوري".

واضاف شوبير: "اللى يقولك مدرب أجنبى ما أنت جبت يانيك فيريرا عمل أيه، وبعدين على مدار تاريخ الزمالك هما اثنين مدربين مؤخرا اللى عملوا تأثير فيريرا وجوميز بس، لكن معتمد جمال هو أفضل من تولى تدريب الزمالك فى السنوات الأخيرة".

و أشار : "شوف كمية المدربين اللى جبتهم ومش عارف برتغالى وكرواتى ومحدش ترك علامة، وحتى جروس فى ولايته الثانية لم يؤثر، ولا هو زامر الحى لا يطرب ولا كرامة لنبى فى وطنه".

وتابع شوبير: “عيب الحملة اللى طلعت والتشكيك فى معتمد جمال واللى يقول لك يتكل على الله بعد ما الموسم يخلص، يا راجل متبقى له أسبوعين وممكن ياخد بطولتين أو بطولة”.

وختم :" وممكن ما ياخدش حاجة بكده، مش ممكن الحساب بالقطعة ده تعبتونا معاكم مش معقول ما أنا هشتغل ازاى كده ما هو طبيعى هغلط مرة ومرة هوفق وهى دى كرة القدم".