أحمد شوبير لـ بيراميدز : هدف إنبي صحيح وليس من لمسة يد

علق الإعلامي أحمد شوبير على شكوى بيراميدز ضد أمين عمر التي تقدم بها أمس على خلفية إيقاف يورتشيتش المدير الفني

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : بيراميدز قدم شكوى في العموم بدون توضيح السبب بشكل خاص وكذلك إيقاف يورشيتش طبيعي من بداية الموسم وهو في المدرجات.

وتابع : يورشيتش مدرب صعب للغاية على الخط رغم قوته وقدراته الفنية الكبيرة لكن انفعالاته صعبة للغاية ولا تحتمل.

وواصل: رسالتي لبيراميدز الدوري في الموسم المقبل سيكون بنفس الشكل ومن الآن عليه طلب حكام أجانب لمبارياته القادمة لعدم الدخول في أزمة.

واختتم شوبير تصريحات قائلا: بيراميدز تحدث عن هدف من لمسة يد للاعب إنبي وعندما حاولة إعادة الكرة المذكورة لم أجد فيها أي شئ على الإطلاق