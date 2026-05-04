الطموح ورغبة إفريقيا.. سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته لمواجهة بيراميدز

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لمواجهة نظيره فريق بيراميدز غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع القمة.

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لمواجهة نظيره فريق بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية في الدوري الممتاز.

وتنقل مباراة فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لمواجهة نظيره فريق بيراميدز غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لتجاوز الخسارة التي مني بها الفريق فى الجولة الماضية أمام النادي المصري البورسعيدي ومحاولة الدخول في المربع الذهبي.

ويطمح فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لتحقيق الإنتصار في مباراتي بيراميدز والزمالك المتبقيتين من عمر مجموعة التتويج فى الدوري الممتاز من أجل المشاركة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية النسخة القادمة.

فيما يخوض فريق بيراميدز لقاء سيراميكا كليوباترا على أمل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط بإعتبارها خطوة نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز فى ظل منافسة شرسة مع نادي الزمالك متصدر المسابقة المحلية بـ 50 نقطة.