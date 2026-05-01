شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا والمصري في الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا والنادي المصري البورسعيدي وتشير النتيجة للتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق النادي المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الحسم لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: صديق أيجولا - محمد عبد الله - فخري لاكاي

تشكيل المصري

أعلن عماد النحاس مدرب فريق المصري، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة بمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسافر الفريق البورسعيدي إلى الإسكندرية الأربعاء الماضي للدخول في معسكر مغلق مبكر لأهمية المباراة للفريق ولزيادة التركيز.

مباراة سيراميكا والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع بجدول الدوري بمجموعة التتويج برصيد 43 نقطة ويسعى إلى الفوز للحفاظ عليه لاسيما أن فريق المصري يلاحقه في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.