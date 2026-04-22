سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول

تفوق سيراميكا كليوباترا علي سموحة بهدف نظيف، في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إستاد برج العرب في الجولة الرابعة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الاولي، تسديدة من فاخري لاكاي من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات سموحة ووصلت إلى المتمركز يسار منطقة الــجزاء فقابلها برأسية سكنت يمين المرمى.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - چاستيس آرثر.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - ابراهبم محمد - محمد عبد الله.

خط الهجوم:.فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد عابدين - أحمد هاني - حسين السيد - كريم نيدفيد -محمد رضا بوبو - محمد صادق - أيمن موكا - ماثيو أوجور.