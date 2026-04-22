للسفر والشقى.. سيارة سيدان بـ 50 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة فيات ريجاتا موديل ‏1985.

وتعتبر فيات ريجاتا موديل 1985 سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم، تعتمد بشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي يولد قوة تقارب 75 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات، وتتميز بنظام دفع أمامي يوفر ثباتا مقبولا، مع تصميم انسيابي كلاسيكي كان يعتبر متطورا في وقتها، وسعة تخزين خلفية واسعة تصل إلى 513 لترا.

من الناحية الداخلية، تشتهر الريجاتا بمقصورة مريحة وواسعة تتسع لخمسة ركاب، وغالبا ما كانت تأتي بفرش قماشي أو جلدي مع لوحة عدادات عملية تحتوي على ساعة رقمية ومؤشرات أساسية للحرارة والوقود.

كما توفرت فيات ريجاتا موديل ‏1985 ‏ببعض الكماليات الاختيارية في فئات معينة مثل الزجاج الكهربائي والسنتر لوك، مما جعلها سيارة اقتصادية وعملية للاستخدام اليومي.

وعن سعر السيارة فيات ريجاتا موديل ‏1985‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 50 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎