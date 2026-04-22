الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ببقايا القهوة والخندق.. حيل مذهلة للتخلص من النمل

اسماء محمد

يعد النمل من الحشرات المنتشرة داخل البيوت في مختلف الأماكن خلال فصل الصيف .

ووفقا لموقع saberhealth نكشف لكم طرق التخلص من النمل بسرعة.


علاج صودا الخبز

لتدمير مستعمرة النمل، قم برش تل النمل بصودا الخبز ثم رشه بالخل الأبيض المركز.

لا يحب النمل رائحة الحمضيات

احتفظ بقشور البرتقال والليمون والجريب فروت وجففها و اطحنها وانثرها بالقرب من مداخل النمل، وفي أحواض الزهور، وفي أصص النباتات لردع النمل.

حيلة الخندق الصغير

 لمنع النمل من الوصول إلى وعاء طعام حيوانك الأليف، قم بإنشاء خندق صغير حوله واختر غطاءً أو صينية أكبر من الوعاء واملأها بالماء وضع الوعاء في المنتصف لتشكيل حاجز لا يستطيع النمل عبوره وأعد ملء الماء أو غيّره حسب الحاجة.

 النمل لا يعبر خط الطباشير وارسم خطًا بالطباشير أمام الأبواب الخارجية لمنع النمل من دخول المنزل ويمكنك أيضًا رسم خط بالطباشير حول الطاولات في الشرفة أو الفناء لإبعاد النمل المزعج أثناء تناول الطعام في الهواء الطلق.

احتفظ ببقايا القهوة

 لإنشاء حاجز لا تستطيع النمل عبوره، انثر بقايا القهوة المستخدمة على طول حافة حوض الزهور أو حوض الحديقة المرتفع، عند قاعدة منزلك ونقاط الدخول.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

علاج منعش بالنعناع

 لطرد النمل في المطبخ والحمام، ضع عدة قطرات من زيت النعناع العطري على كرات قطنية وضعها على أسطح العمل، وفي الخزائن والمخزن، وبالقرب من حاوية القمامة، وغيرها من الأماكن التي تجذب النمل.

بخاخ منزلي الصنع للنمل

 امزج 120 مل من الماء، وملعقتين كبيرتين من الفودكا، و15 قطرة من زيت النعناع العطري، و5 قطرات من زيت القرفة العطري في زجاجة بخاخ.

رجّ الزجاجة جيداً، ثم رشّها حسب الحاجة، في الداخل أو الخارج.

للتنظيف والحماية

في كوب قياس، أضف ملعقتين كبيرتين من صابون دكتور برونر السائل النقي المصنوع من زيت الزيتون، و15 قطرة من زيت النعناع العطري، و5 قطرات من زيت إبرة التنوب أو زيت شجرة الشاي العطري و قلّب المكونات جيداً واسكب الخليط في دلو يحتوي على جالون واحد من الماء الساخن وقلّب الخليط، واستخدمه لمسح الأرضيات القابلة للغسل.

اصطدها بالبورق

اخلط كميات متساوية من مسحوق البورق المعزز للغسيل والسكر البودرة.

ضع عدة ملاعق كبيرة منه على غطاء برطمان واتركه ليجده النمل وسيجذب السكر النمل، وسيأخذون الخليط إلى مستعمرتهم ويتناولون البورق السام ويُحفظ بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة والأطفال.

حيلة أعواد القرفة

ضع أعواد القرفة بالقرب من حواف النوافذ لمنع النمل من التسلل إلى الداخل ولزيادة الرائحة، أضف بضع قطرات من زيت القرفة إلى أعواد القرفة.

بخاخ طارد النمل

امزج كميات متساوية من الخل الأبيض وعصير الليمون في زجاجة بخاخ، ورجّها برفق ورشّ حول النوافذ وإطارات الأبواب لمنع النمل من الدخول.

رشّ النمل الموجود في المنزل للقضاء عليه  وهذا يزيل أثر رائحته الذي يتبعه النمل الآخر.

التخلص من الذباب بالخل 

تحقق من وجود تسريبات

افحص منزلك للتأكد من إحكام إغلاقه حول أنابيب السباكة وأي فتحات باستخدام شريط مانع للتسرب لمنع النمل من دخول منزلك.

يطرد الليمون النمل

رش الأحواض والأسطح والطاولات يوميًا بمنظف برائحة الليمون لإزالة جزيئات الطعام والبقايا والروائح العالقة التي تجذب النمل.

هل وجود النمل في البيت حسد

نبات التانسي ينقذ الموقف

النمل يكره التانسي، وازرع التانسي، هذا النبات العشبي الأصفر الجميل ذو الأزهار، في الهواء الطلق بالقرب من مدخل منزلك، وازرعه كنبات مرافق لإبعاد النمل عن حديقتك وضع التانسي المجفف بالقرب من عتبات النوافذ لطرد النمل.

