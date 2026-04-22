الكشف المبكر للأورام طريق النجاة.. ندوة توعوية بإعلام الوادي الجديد

نظّمت إدارة إعلام الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان «الكشف المبكر للأورام طريق النجاة»، بمشاركة نخبة من المختصين في المجال الصحي، في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات، وتحت رعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وبإشراف السيد حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية.

استهدفت الندوة رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ودور المبادرات الرئاسية في الحد من معدلات الإصابة، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية.

وأكدت غادة بصيط محمد، أخصائي الإعلام، أهمية التوعية الصحية في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرة إلى جهود الدولة في تنفيذ مسح صحي شامل وتقديم خدمات طبية مجانية من خلال المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة صحة المرأة، إلى جانب مبادرات الكشف المبكر عن أورام القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم أن الأورام تنشأ نتيجة حدوث خلل أو طفرة في الخلايا، وتنقسم إلى نوعين: حميد وخبيث، لافتًا إلى أن من أبرز أنواع السرطان انتشارًا في مصر والعالم سرطان الكبد والثدي والرئة والقولون.

كما تناول أهم أسباب الإصابة، والتي يأتي في مقدمتها التدخين، والتاريخ المرضي، والتعرض للإشعاع دون ضرورة طبية، بالإضافة إلى التلوث البيئي وعوادم السيارات، محذرًا من إهمال الأعراض المبكرة.

واستعرض خلال الندوة أبرز الأعراض التي تمثل مؤشرات تحذيرية تستدعي الفحص والمتابعة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر واتباع نمط حياة صحي، والحد من تناول اللحوم الحمراء، والإقلاع عن التدخين، تعد من أهم وسائل الوقاية، مشيرًا إلى أن التوقف عن التدخين يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 90%.

ودعا الحضور إلى التفاعل مع المبادرات الرئاسية، من خلال التوجه إلى الوحدات الصحية أو التسجيل عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن جميع الفحوصات والخدمات تقدم مجانًا من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش للرد على استفسارات الحضور وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما قام فريق المبادرات الصحية بإجراء فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأورام على هامش الفعالية، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بالمبادرة وأهميتها.