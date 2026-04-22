الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

في واقعة لافتة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحوّل حفل زفاف في إحدى المحافظات إلى محور حديث الرأي العام خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يوثّق لحظة تقديم “نقطة” مالية للعريس تُقدّر بنحو مليون جنيه. المشهد، الذي وصفه البعض بالاستثنائي، حيث فتح بابًا واسعًا للنقاش حول طبيعة هذه العادات ومدى ملاءمتها للظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل الواقعة.. مشهد غير معتاد
أظهر الفيديو المتداول أحد الحضور وهو يقدّم مبلغًا ماليًا ضخمًا للعريس وسط أجواء احتفالية، في لقطة بدت غير مألوفة بالنسبة لكثيرين، خاصة مع ضخامة الرقم المتداول. وسرعان ما انتشر المقطع عبر منصات التواصل، ليحصد آلاف التعليقات التي تراوحت بين الدهشة والانتقاد.

شهادات من الأهالي.. “جمعية مقنّعة”
وفي تعليقات منسوبة لأهالي المنطقة، أشار أحدهم إلى أن الواقعة تعود إلى قرية “صفط تراب”، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تنتشر في بعض المناطق الريفية.

وأوضح أحد أبناء القرية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن ما يحدث يُشبه إلى حد كبير نظام “الجمعيات”، حيث يقوم البعض بتنظيم حفل أو مناسبة بهدف جمع الأموال من المعارف والأقارب، على أن يتم ردّها لاحقًا في مناسبات مماثلة. وقال: “الفكرة ببساطة إن كل حاجة مردودة.. اللي بيدفع النهارده بياخد بكرة”.

وأضاف أن هذه الممارسات قد تكون وسيلة يلجأ إليها البعض في ظل الضغوط المالية، خاصة في المناسبات الكبيرة مثل الزواج، مؤكدًا أن بعض المشاركين في هذه الظاهرة يعملون في تجارة المواشي وهذا هو مصدر الأموال، وهو ما يفسّر حجم المبالغ المتداولة.

جدل واسع.. بين القبول والرفض
الواقعة أثارت حالة من الانقسام بين المتابعين؛ فبينما رأى البعض أنها عادة اجتماعية قائمة على التكافل وردّ الجميل، اعتبرها آخرون نوعًا من المبالغة التي تعكس خللًا في ترتيب الأولويات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما عبّر بعض الأهالي عن رفضهم الشديد لهذه الممارسات، معتبرين أنها تمثل عبئًا إضافيًا على غير القادرين، وقد تدفع البعض إلى مجاراة هذا النمط بشكل يفوق إمكانياتهم. وطالب آخرون بضرورة التدخل للحد من هذه الظاهرة، التي وصفوها بأنها “غير منضبطة” وتحتاج إلى مراجعة مجتمعية.

انتشار الظاهرة.. من قرية إلى محافظات
ولم تتوقف الشهادات عند حدود القرية، حيث أشار البعض إلى أن هذه الظاهرة موجودة أيضًا في محافظات أخرى مثل كفر الشيخ والدقهلية، مما يعكس انتشارها في نطاق أوسع داخل بعض البيئات الريفية.

في الختام، تكشف واقعة النقطة عن جانب معقّد من العادات الاجتماعية التي لا تزال حاضرة بقوة في بعض المناطق، حيث تختلط مفاهيم التكافل مع مظاهر الاستعراض.

