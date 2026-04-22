اعرف الأسعار.. الزراعة تعلن تفاصيل طرح اللحوم والأضاحي قبل العيد

كشفت وزارة الزراعة عن تحركات مبكرة لضبط السوق وتوفير اللحوم والأضاحي بكميات كبيرة وأسعار مناسبة ، وذلك قبل عيد الأضحى.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لضمان توافر اللحوم في الأسواق بكميات كافية وبأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المنافذ التابعة للوزارة تواصل طرح اللحوم بجودة عالية وأسعار تنافسية.

أسعار اللحوم بوزارة الزراعة

وأوضح جاد، في حوار ل "صدي البلد" ، أن أسعار اللحوم المطروحة عبر منافذ وزارة الزراعة من 280 و300 جنيه، مؤكدًا أن هذه الأسعار مستقرة منذ فترة طويلة تتجاوز العامين، دون زيادات تُذكر، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في ضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

توفير أضاحي وزارة الزراعة

وأضاف أن اللحوم المتوفرة تتمتع بجودة ممتازة، حيث يتم إنتاجها من خلال قطاعات الوزارة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الإنتاج، بالإضافة إلى المحطات البحثية التابعة للوزارة التي تسهم في توفير رؤوس الماشية المخصصة للأضاحي.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة بدأت بالفعل الاستعداد المبكر لعيد الأضحى، من خلال زيادة المعروض من اللحوم وطرح الأضاحي بأسعار مخفضة، بما يلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم الدفع بسيارات متنقلة محملة باللحوم إلى مختلف المناطق، خاصة الأكثر احتياجًا، إلى جانب تكثيف المعروض داخل المنافذ الثابتة.

وأكد جاد أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن في السوق، وضمان وصول المنتجات إلى مستحقيها، مع استمرار ضخ كميات إضافية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لا توجد مؤشرات على حدوث أزمات أو ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال موسم العيد.

ومن جانبها ، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار 490 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من إبريل الحالى.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، انه تم خلال النصف الأول من شهر إبريل 2026 إصدار عدد 490 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 134 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار سليمان، إلى أنه تم خلال النصف الأول من إبريل الحالى، إعتماد صرف مبلغ 211,320,000 مليون جنيه لعدد 151 مستفيد لتربية وتسمين عدد 3022 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و562 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45,686 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وإجمالي الرؤوس الممولة يزيد عن 529,781 ألف رأس ماشية.

وأضاف أنه تم الموافقة أيضا على تسجيل 209 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 124 تسجيلة محلية، و 85 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار عدد 14 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأوضح، أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 14 مصنع أعلاف بعدد 29 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

وشدد سليمان على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف وخاماتها، حيث تم خلال ذات الفتره شن حملات على العديد من مصانع ومتاجر الأعلاف بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقاً للتسجيلات المعتمده من وزارة الزراعه والمصنعه بمصانع مرخصه من وزارة الزراعه، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأضاف أنه تم ايضا شن حملات مكثفه على الأسواق ومحال الجزاره بالتنسيق مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه والجهات الرقابية المعنيه حيث تم المرور والتفتيش المفاجىء على سوق الوراق ومنطقة شبرا الخيمه بمحافظة القليوبيه، وتم التفتيش على المعروض والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مراجعة الأختام والمستندات الدالة على الذبح داخل المجازر المعتمدة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط كميات من لحوم البتلو الممنوع ذبحها، وكميات من اللحوم الحمراء المذبوحه خارج المجازر وكذلك كميات من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تم تنظيم 8 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.

وأوضح أنه تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية 26,500 لتر إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة لمنع تداولها في السوق المحلي.



وأكد مواصلة طرح كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه فى المعارض التى تنظمها الوزارة، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%).



وقال سليمان أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، لافتا إلى أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتى تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.