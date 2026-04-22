أردوغان: تركيا تسعى لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أفادت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام ​لحلف شمال الأطلسي مارك روته، خلال اجتماع في ‌أنقرة، بأن تركيا تبذل جهودا لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والجمع بين زعماء الطرفين المتحاربين.

وقالت كييف في وقت سابق اليوم إنها طلبت ​من تركيا، العضو في الحلف، استضافة اجتماع على ​مستوى القادة مع روسيا. وتحافظ أنقرة على علاقات ⁠طيبة مع كل من أوكرانيا وروسيا منذ الغزو الروسي ​الشامل في 2022.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة عقب الاجتماع "أكد أردوغان التزام تركيا بإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية سلميا، وأننا نعمل على إحياء المفاوضات وبدء محادثات على مستوى القادة".

وأضافت الرئاسة أن الرئيس التركي أكد لروته أن الحفاظ على العلاقات الأوروبية الأمريكية "أمر لا غنى عنه"، لكن أنقرة تتوقع من الحلفاء الأوروبيين في الحلف تحمل المزيد ‌من ⁠المسؤولية عن الأمن على جانبي الأطلسي.

وأفادت الرئاسة التركية، بأن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا لاحقا مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وقالت إنه أبلغه بأن الحرب الأمريكية الإيرانية "بدأت تضعف أوروبا"، وأن أضرار الصراع ستتفاقم إذا ⁠لم تتدخل القوى العالمية "بنهج موجه نحو السلام".