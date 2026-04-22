الصومال ترد على تل أبيب بحظر مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب

أعلنت الصومال خطوة تصعيدية لافتة بحظر مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب الحيوي، وذلك رداً على اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، المعروف أيضاً بـ"صوماليلاند".

وفي موقف حازم، حذر السفير الصومالي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، عبد الله ورفا، من تداعيات أي تدخل يمس سيادة بلاده، مؤكداً أن الدول التي تنتهك وحدة الأراضي الصومالية ستواجه "عواقب وخيمة"، قد تشمل فرض قيود على الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي.

ورغم تشكيك محللين في قدرة الصومال على تنفيذ هذا الحظر عسكرياً في ظل غياب قوة بحرية وجوية فعالة، فإنهم أشاروا إلى أن هذه الخطوة تحمل أبعاداً دبلوماسية حساسة، وقد تدفع مقديشو نحو إعادة تشكيل تحالفاتها الإقليمية، خصوصاً مع صنعاء، ما قد ينعكس سلباً على علاقاتها مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من إعلان إسرائيل بدء تبادل السفراء مع صوماليلاند، لتكون أول دولة تعترف بالإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، رغم استمرار رفض المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، الاعتراف به كدولة مستقلة.