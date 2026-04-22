طارق الشناوي يوضح حقيقة تدهور حالة هاني شاكر الصحية وينقل رسالة زوجته من باريس

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تفاصيل الحالة الصحية للمطرب هاني شاكر بعد تعرضه لأزمة صحية.



وكتب طارق الشناوي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تواصلت معي السيدة العظيمة نهلة توفيق زوجة الفنان الكبير هاني شاكر من باريس وأكدت أن الصورة التي تم تداولها لهاني شاكر وهو في المستشفى ليست حقيقية ولكنها بالذكاء الاصطناعي ولا يمكن لأحد اقتحام حجرة هاني شاكر لا في القاهرة ولا في باريس".



وأضافت: "هاني لا يزال بحاجة الي دعاء كل المحبين لكي يعبر بإذن الله إلي شاطئ الشفاء، كل المحبة للفنان الذي منح حياتنا ولا يزال السعادة والبهجة".