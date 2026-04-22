باريس سان جيرمان يتجاوز نانت بثلاثية

تخطّى باريس سان جيرمان عقبة ضيفه نانت بفوزه عليه اليوم الأربعاء بثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة لحساب المرحلة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي كلّ من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (13 من ركلة جزاء و50) وديزيري دوي(37).

ويعدّ الفوز بمثابة جرعة معنوية هامة لفريق العاصمة الفرنسية الذي يعدّ العدّة لخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروباأمام بايرن ميونيخ الألماني.

أمّا نانت الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط فقد تجمّد رصيده عند 20 نقطة في المرتبة السابعة عشرة قبل الأخيرة.