الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار ، في مصر الارتفاع ليتخطى الـ52 جنيها بيعا وشراءا في نحو 6 بنوك.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي  CIB لنحو:
52 جنيه للشراء 
52.10 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:
52 جنيه للشراء 
52.10 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد ليسجل نحو :
52 جنيه للشراء 
52.10 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

52 جنيه للشراء 
52.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

52 جنيه للشراء 
52.10 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:
52 جنيه للشراء 
52.10 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:
51.98 جنيه للشراء 
52.08 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو :
51.96 جنيه للشراء 
52.06 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية لنحو:

51.96 جنيه للشراء 
52.06 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  لنحو: 

51.96 جنيه للشراء 
52.06 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
51.96 جنيه للشراء 
52.06 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
51.96 جنيه للشراء 
52.06 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

51.93 جنيه للشراء 
52.03 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
51.93 جنيه للشراء 
52.03 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:
51.93 جنيه للشراء 
52.03 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
51.86 جنيه للشراء 
51.96جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الأربعاء لنحو :

 51.94 جنيه للشراء

 52.04 جنيه للبيع

 أعلي سعر لشراء الدولار اليوم 

52 جنيه

 أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

51.96 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم

 52.01 جنيه.

أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق
أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق
أطعمة شائعة قد تكون السبب الخفي وراء التوتر والقلق

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

بيحرق الدهون و يدمر الكلى ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟
بيحرق الدهون و يدمر الكلى ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟
بيحرق الدهون و يدمر الكلى ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟

