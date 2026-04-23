الضرائب: الحصيلة الضريبية تقفز 35% دون زيادة ضرائب.. و97 مليار جنيه التزام طوعي من 751 ألف ممول

أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنحو 35% خلال العام الماضي دون أي زيادة في أسعار الضرائب، مشيرة إلى أن هذا النمو جاء نتيجة توسيع القاعدة الضريبية ودخول ممولين جدد إلى المنظومة، إلى جانب تعزيز الالتزام الطوعي بعد حزم التسهيلات الضريبية.

وأوضحت أن نظام المشروعات الصغيرة ساهم في جذب آلاف الأنشطة الاقتصادية، من خلال تطبيق شرائح ضريبية مبسطة تبدأ من نصف في المائة وتصل إلى 1.5% على حجم الأعمال حتى 20 مليون جنيه، ما شجع الكثيرين على الانضمام للمنظومة الرسمية بعد سنوات من الغياب أو النزاعات الضريبية.

وأضافت أن حزمة التسهيلات الأولى أتاحت فتح صفحة جديدة للممولين، من خلال السماح بتقديم الإقرارات عن سنوات سابقة دون غرامات، وهو ما أسفر عن تقديم أكثر من 751 ألف إقرار ضريبي طواعية، بإجمالي التزامات ضريبية تجاوزت 97 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن منظومة التحول الرقمي والتقديم الإلكتروني للإقرارات ساهمت في تسهيل الإجراءات بشكل كامل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بعيدًا عن الإجراءات التقليدية المرتبطة بالمأموريات، مؤكدة أن إجمالي الحصيلة الضريبية تخطى حاجز تريليوني جنيه خلال العام الماضي.