دول ذئاب.. ثروت الخرباوي: ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية

أكدت ثروت الخرباوي عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ادركت في 30 يونيو 2013 أدركت خطر جماعة الإخوان الإرهابية.



وقال ثروت الخرباوي، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه “مساء جديد”، المذاع على قناة "المحور"،: "ألمانيا أدركت أخيرا خطورة جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع ثروت الخرباوي: "الأوروبيون قبلوا أنهم يقوموا بتربية ذئب في بلادهم وهم الإخوان، وكان لديهم اعتقاد بقدرتهم على تربيته واستخدامه".



وأكمل ثروت الخرباوي: " طعلى مدار سنوات كان يتواجد في ألمانيا عدد من قيادات الإخوان وكانت هدفا لهم".

ولفت ثروت الخرباوي إلى أن: "ألمانيا تضررت كثيرا بعد الحرب العالمية الثانية وتم تقسيمها على دولتين وكانت فرصة للإخوان لتتغلغل فيها".