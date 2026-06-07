رواتب ضخمة للمقربين.. كواليس انقسامات "الإخوان" بتركيا بسبب محمود حسين

تعيش جماعة الإخوان الإرهابية حالة من الانقسام الشديد لانتهاج القيادي داخل الجماعة المحظورة محمود حسين سياسات التفرقة المجحفة والتهميش.

قال مصدر مطلع، إن الانقسامات داخل الجماعة المحظورة “الإخوان” نتيجة تشدد القيادى محمود حسين فى التعامل مع أعضاء التنظيم واتباعه أسلوب يتسم بالحدة والصرامة خلال إصدار القرارات والتوجيهات.

كشف المصدر، عن تردى أوضاع العناصر القاعدية الهاربة بتركيا، بالإضافة إلى قيام القيادى محمود حسين بتمييز عدد من المقربين منه وتكليفهم بملفات التنظيم وحصولهم على رواتب ضخمة نظير ذلك.

أشار إلى وجود حالة من استياء العناصر الشبابية الإخوانية من تهميش دورهم وعدم إتاحة الفرصة لتوليهم المهام التنظيمية إلى جانب تكليف المقربين من قيادات الجبهة بالعمل بالمؤسسات التابعة للجبهة أبرزها (قناة وطن - جمعية رابعة ) مما يشير إلى وجود حالة تمييز بين العناصر الإخوانية.