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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة محاكمة 7 متهمين بخلية "الهيكل الإداري للإخوان".. اليوم

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 7 متهمين، في القضية رقم 338 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العان، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بيتهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغريها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بان تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري للإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس للأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

محكمة جنايات مستأنف الإرهاب مجمع محاكم بدر إرهاب إعادة محاكمة 7 متهمين الهيكل الإداري للإخوان

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