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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية برعية مارجرجس بالأقصر

الأنبا عمانوئيل عياد
الأنبا عمانوئيل عياد
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالأقصر.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة القمص أثناسيوس حنين، والأب يوحنا معطي، راعيا الكنيسة، والقمص أنطونيوس ذكري، وعدد من الاخوات الراهبات.

وألقى راعي الإيبارشيّة عظة الذبيحة الإلهية، حيث أجرى حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم، مؤكدًا لهم أن هذا اليوم هو حدث مميز وفارق في حياتهم الروحية، وسيظلون يذكرونه دائماً، مشجعًا إياهم على المواظبة المستمرة على حضور القداسات الإلهية، والالتزام بحياتهم الكنسية.

كذلك، تطرق الحديث إلى سر الإفخارستيا، وضرورة الثبات فيه، والمواظبة عليه، تزامنًا مع التوعية بأهمية سر المصالحة، كما شدد صاحب النيافة أن الله بمحبته اللانهائية يقبل الجميع دائمًا دون استثناء.

وفي ختام القداس الإلهي، شكر الأنبا عمانوئيل جميع القائمين على اليوم، مختتمًا الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، ملتقطًا معهم الصور التذكارية.

عقب القداس الاحتفالي، أقيم لقاء خاص بين الأب المطران، والمحتفل بهم، وأسرهم، تضمن بعض الترانيم الروحية، مؤكدين جميعًا حرص الكنيسة على تنشئة أبنائها روحيًا، ليبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم الإيمانية بنعمة الله، وقوة حضوره، حاملين في قلوبهم فرحة اللقاء مع المسيح في سر القربان الأقدس.

الأنبا عمانوئيل عياد الكاثوليك قداس المناولة الاحتفالية الراهبات الإفخارستيا

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