ساويرس: التقلبات لن تطول.. والمنطقة قد تهدأ بالكامل حال تغيير النظام الإيراني

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية حاليًا، سواء في أسعار النفط أو الذهب أو العملات، لن تستمر لفترة طويلة، متوقعًا أن تنتهي تداعيات الأزمة خلال شهور قليلة.

وأوضح "ساويرس" في تصريحات لـ«العربية بيزنس»، أن سرعة تعافي الدول تختلف وفقًا لقوة اقتصادها، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الإمارات والسعودية قادرة على امتصاص الصدمات بشكل أسرع مقارنة بدول أخرى.

وأشار رجل الأعمال، إلى أن مستقبل الاستقرار في المنطقة يرتبط بشكل كبير بمآلات الوضع في إيران، لافتًا إلى أن هناك سيناريوهين رئيسيين: إما استمرار النظام الحالي بما يحمله من تهديدات إقليمية، أو حدوث تغيير داخلي قد يؤدي إلى تهدئة الأوضاع بشكل كامل وفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي واستثماري واسع.

وأكد ساويرس، أن تغيير النظام في إيران، حال حدوثه، سيكون نقطة تحول كبيرة نحو استقرار المنطقة، بينما استمرار الوضع الحالي سيبقي حالة التوتر قائمة.