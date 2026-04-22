نجيب ساويرس ساخرًا : ‏بصراحة إيران بتمسخر ترامب

أثار نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، تفاعلًا واسعًا عبر منصة إكس بعد نشره تعليقًا ساخرًا حول إيران والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه على إكس: “‏صراحة إيران بتمسخر ترامب”.

وشككت طهران في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها قد لا تلتزم به وستتعامل وفق ما تراه مناسباً لمصالحها الوطنية.

ونقل التلفزيون الإيراني تصريحات تفيد بأن طهران “لن تعترف” بوقف إطلاق النار المعلن، في ظل استمرار ما وصفته بسياسات الضغط والحصار، معتبرة أن هذه الإجراءات لا تقل خطورة عن العمليات العسكرية المباشرة.

وفي السياق ذاته، اعتبر مهدي محمدي، مستشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، أن خطوة ترامب ليست سوى “مناورة لكسب الوقت”، محذراً من احتمال استغلالها لشن هجوم مباغت.

وكتب محمدي عبر منصة “إكس” أن “تمديد وقف إطلاق النار لا يعني شيئاً”، مضيفاً أن “استمرار الحصار لا يختلف عن القصف، ويجب أن يقابل برد عسكري”.

وأشار إلى أن “الوقت قد حان لإيران لتأخذ زمام المبادرة”، في إشارة إلى احتمال تغيير قواعد الاشتباك في المرحلة المقبلة.