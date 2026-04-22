رسالة عاجلة من رئيس الوزراء الباكستاني إلى ترامب بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قبوله طلبه تمديد وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، والذي كان من المقرر أن ينتهي خلال الساعات القادمة.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان له عن أمله في أن يحترم الطرفان وقف إطلاق النار وأن يتوصلا إلى "اتفاق سلام" شامل خلال جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد، دون تحديد موعد لهذه المفاوضات.

وكان من المقرر عقد المحادثات أمس الثلاثاء، ثم تم تأجيلها إلى اليوم الأربعاء قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، في انتظار رد إيران على آخر مقترح أمريكي.