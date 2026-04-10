لميس الحديدي توجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد حصوله على وسام نجمة إيطاليا

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بحصوله على وسام نجمة ايطاليا.

وكتبت لميس الحديدي عبر إكس: “‏سعدت بمشاركتي فى حفل تكريم المهندس نجيب ساويرس لحصوله على وسام نجمة إيطاليا الرفيع الذي قدمه له سفير إيطاليا بالقاهرة اغوستو باليزة ، يعد الوسام من أرفع الأوسمة المدنية الإيطالية وقدم لنجيب تقديراً على إسهاماته الممتدة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نجيب ساويرس رجل اقتصاد مصري وعالمي نفخر به ومع نجيب والأصدقاء طبعاً الحوار سيكون عن الذهب والنفط والأسواق .. ألف مبروك يا نجيب تكريم مستحق”.

وكان قد أعرب نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري عن حزنه لما يحدث في لبنان بعد تعرضها لهجمات اسرائيلية.

وكتب ساويرس عبر حسابه على إكس: "‏إلى لبنان الحبيب .. يجب ان تعلموا انكم البلد المقرب إلى قلوبنا جميعا ...لعنة الله على كل من تسبب فى هذا الالم والخراب ..لكنكم قدها وقدود وستخرجوا من هذه الأزمة أقوى وأنجح كما خرجتم من الأزمات السابقة ..اما الحساب فهو عند الله سبحانه و تعالى ..لكم حبى ومؤازرتي".