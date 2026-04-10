نائب رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

هنأ الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وأعرب نائب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات، بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يُعيدها على قداسة البابا بموفور الصحة والعافية، وعلى جميع المواطنين المسيحيين، وعلى مصرنا الغالية بالخير والنماء والازدهار، وأن يديم على شعبها العظيم الأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن هذه المناسبات تمثل فرصةً جيدة لترسيخ قيم المحبة والتسامح، وتعزيز أواصر الأخوة بين أبناء الوطن.

