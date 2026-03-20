المسيح وجنكيز خان.. ساويرس يرد على نتنياهو

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على الجدل الذى أثاره رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بشأن المسيح خلال كلمة ألقاها، أمس الخميس.

وقال نتنياهو فى خطابه الذي القاه امس الخميس: "ليس ليسوع المسيح أى أفضلية على جنكيز خان. إذا كنت قويًا بما يكفى، وقاسيًا بما يكفى، وذا نفوذ كافٍ، فسوف ينتصر الشر على الخير".

ورد ساويرس علي رئيس الوزراء الإسرائيلى عبر حسابه بمنصة"إكس" وكتب: "لن ينتصر الشر على الخير أبدًا، تمامًا كما أن للمسيح كل المزايا على جنكيز خان".

يذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عقد مؤتمراً صحفياً امس الخميس وسط الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وبينما كان يتحدث عن الصراع المستمر فى الشرق الأوسط، أثار تعليقٌ أدلى به حول المسيح وجنكيز خان جدلاً واسعاً، حيث اتهمه كثيرون بأنه «معادٍ للمسيحية".