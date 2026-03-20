نجيب ساويرس: الحرب لن تنتهي إلا بتغيير النظام الإيراني

توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس موعد انتهاء الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.

وكتب ساويرس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: جماعة خلاص وضحت الحرب دى مش هتخلص الا بتغير النظام في ايران او استسلامه.. والسبب إن اى سيناريو تنتهى فيه هذه الحرب مع استمرار النظام الحالى فى ايران ..سيعتبر نصر للنظام الحالى فى ايران مهما حاول الرئيس ترامب لتفسيره بأنه نصر نظرا للدمار الذى حاق بالقوة العسكرية الإيرانية! ‏للأسف شكلها هتطول.. وبالمثل حرب لبنان".



وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في الهجمات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ66 من الضربات على أهداف حيوية، باستخدام صواريخ باليستية فائقة القوة مجهزة برؤوس متعددة (MIRV) قادرة على تفتيت نفسها لاختراق منظومات الدفاع الجوي.

وأفادت التقارير بأن المنشآت المستهدفة شملت مصفاتي نفط في حيفا وأسِدود، بالإضافة إلى مواقع عسكرية ومراكز لوجستية، مع تسجيل أعمدة دخان كثيفة وتحرك فرق الطوارئ لمواجهة التداعيات.



ورصدت وسائل الإعلام سقوط شظايا وصواريخ متفجرة في مناطق متعددة، بينها القدس، وسط دوي انفجارات هزت مناطق واسعة. وأظهرت المعطيات وجود فشل جزئي في منظومات الاعتراض، أبرزها «أرو 3»، ما يعكس تطورًا نوعيًا في طبيعة الهجمات الإيرانية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة خلال الأيام المقبلة