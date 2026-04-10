رئيس جامعة القاهرة يتابع ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الخدمات المقدمة

في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التنفيذ الفعّال لتوجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، أجرى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، يوم أمس الخميس، جولة مفاجئة بعدد من المنشآت الجامعية، شملت غرف العمليات والمتابعة والمكاتب اسفل مبنى القبة وكليات الحقوق والعلوم والتجارة والآثار ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومركز خدمة المجتمع، وذلك للوقوف على معدلات الالتزام بإجراءات الترشيد، ومتابعة أعمال اللجنة المختصة بحصر الأصول والأماكن غير المستغلة، إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة، والاطمئنان على انتظام وتيرة العمل داخل الحرم الجامعي.

ورافق رئيس جامعة القاهرة خلال الجولة الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عباس الزعفراني، عميد كلية التخطيط العمراني والإقليمي الأسبق، والأستاذ هاني رضوان، أمين عام الجامعة، واللواء عمرو أبو رية مدير الأمن الإداري، والدكتور محمد منصور هيبة، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمي.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف القطاعات، مشددًا على أن الاستخدام الرشيد للموارد يمثل أولوية وطنية، ويتطلب تضافر جهود جميع الكليات والإدارات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وأصولها بما يدعم العملية التعليمية والبحثية.

وشملت الجولة تفقد عدد من المواقع الحيوية، حيث تابع رئيس الجامعة الحالة التشغيلية والبنية التحتية بعدد من المنشآت الجامعية، موجهًا بدراسة سبل إعادة تأهيل الأماكن غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها. كما تفقد مبنى العيادات بكلية الحقوق، ووجه بزيادة عدد الأطباء وتشغيل العيادات بكامل طاقتها، بما يعزز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي الجامعة.

كما شملت الجولة تفقد إدارات شئون الطلاب والوافدين بكليتي الحقوق والتجارة، حيث اطلع على آليات تقديم الخدمات الطلابية، ووجه بضرورة تبسيط الإجراءات وتيسيرها. وفي كلية العلوم، تفقد قسم الكيمياء، واطلع على التجهيزات المعملية، مؤكدًا أهمية دعم وتطوير البنية البحثية. كما زار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومركز خدمة المجتمع، مشددًا على أهمية دورهما في دعم الكوادر الأكاديمية وتعزيز ارتباط الجامعة بالمجتمع.

وفي كلية الآثار، تفقد رئيس الجامعة قسم الترميم، والمبنى الإداري، واطلع على سير العمل والتجهيزات، مؤكدًا أهمية دعم التخصصات الدقيقة المرتبطة بالحفاظ على التراث، كما وجه بسرعة الانتهاء من الحصر الشامل لكافة المساحات والأماكن غير المستغلة على مستوى الجامعة، ووضع آليات واضحة لإعادة تشغيلها وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الجولة، التقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق بعدد من الطلاب بمختلف الكليات، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن العملية التعليمية والخدمات المقدمة لهم، كما حرص على لقاء عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والاستماع إلى احتياجاتهم في بيئة العمل، موجهًا بسرعة دراسة تلك الاحتياجات والعمل على تلبيتها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات داخل الجامعة.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة إزالة كافة الإشغالات داخل الحرم الجامعي، بما يعزز الانضباط والمظهر الحضاري، إلى جانب تكليف لجنة المنشآت الجامعية بمتابعة الحالة الإنشائية للمباني، وضمان انتظام أعمال الصيانة، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة للمرور الميداني الدوري على مختلف قطاعات الجامعة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين واللطلاب، بما يواكب مكانة جامعة القاهرة ويعزز دورها في خدمة المجتمع.