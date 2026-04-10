الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائبة وزيرة التضامن تتابع استعدادات المهرجان العربي المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة

التضامن الاجتماعي
استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، إذ عقد الاجتماع التنسيقى الموسع للتحضير للمهرجان العربي المسرحى للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور محمد العبيدلي مدير  المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" والمنتج هشام سليمان رئيس مجلس إدارة شركة هاما فيلم برودكشن وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي. 

وثمنت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون المشترك فى إطلاق المهرجان القائم على الدمج كمبادرة عربية ليصبح منصة عربية رائدة فى المسرح العربي وليعكس الصورة الحضارية للمجتمعات العربية وإيمانها بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي لآليات التعاون بين الأطراف المشاركة، في إطار التحضير لتنظيم المهرجان العربي المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب رقم 1062 فى دورته العادية 45 والمرتقب انطلاق فعالياته نهاية العام الجارى واستضافته من قبل الدولة المصرية، حيث يُعد هذا حدث نوعيًا والأول من نوعه على المستوى العربي، بما يعكس أهمية التنسيق المشترك وتكامل الجهود لضمان خروجه بالشكل اللائق وتحقيق أهدافه المرجوة.

واستعرض اللقاء التجربة الرائدة للمهرجان الخليجي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تبناها مجلس التعاون الخليجي وبدأ تنفيذها عام 2008، حيث تم تسليط الضوء على أبرز ملامح التجربة وما حققته من نجاحات في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. 

كما ناقش الحضور آليات الدعم التي يمكن أن يقدمها مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تنظيم المهرجان العربي، إضافة إلى استعراض نبذة عن المقترح الخاص بالمهرجان والفعاليات المصاحبة له. 

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على إقامة مسرحية عربية دامجة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس رسالة المهرجان في تعزيز الدمج الثقافي والفني.

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

