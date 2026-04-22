الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخطي الـ52 جنيها.. سعر الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم ليتخطي الـ52 جنيها الآن.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:
52 جنيه للشراء 
52.10 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك ميد بنك ليسجل نحو :
52 جنيه للشراء 
52.10 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو :
51.98 جنيه للشراء 
52.08 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

51.95 جنيه للشراء 
52.05 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  لنحو: 

51.95 جنيه للشراء 
52.05 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
51.95 جنيه للشراء 
52.05 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
51.94 جنيه للشراء 
52.04 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
51.94 جنيه للشراء 
52.04 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

51.91 جنيه للشراء 
52.01 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

51.90 جنيه للشراء 
52 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي  CIB نحو:
51.85 جنيه للشراء 
51.95 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:
51.80 جنيه للشراء 
51.90 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي عند:
51.73 جنيه للشراء 
51.83 جنيه للبيع

ثبت سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري عند:
51.70 جنيه للشراء 
51.80 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
51.63 جنيه للشراء 
51.73جنيه للبيع

استقر سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الأربعاء عند :

 51.71 جنيه للشراء

 51.85 جنيه للبيع

 أعلي سعر لشراء الدولار اليوم 

52 جنيه

 أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

51.73 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم

 51.97 جنيه.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري سعر الدولار الدولار

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

ترشيحاتنا

الطفلة

الطفلة مريضة.. الداخلية تكشف تفاصيل منع معلمة لطالبة من تناول الطعام والدواء داخل المدرسة

المتهمة

تسليمهم لدور رعاية.. الداخلية تكشف تفاصيل ترك سيدة لطفليها بالشارع

المتهم

القبض على المتهم بالرقص بملابس أميرية وسلاح هيكلي فى مولد بسوهاج

بالصور

بيحرق الدهون و يدمر الكلى..ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟

بيحرق الدهون و يدمر الكلى ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟
بيحرق الدهون و يدمر الكلى ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟
بيحرق الدهون و يدمر الكلى ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

