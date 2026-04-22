تخطي الـ52 جنيها.. سعر الدولار في البنوك بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم ليتخطي الـ52 جنيها الآن.
وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.
سعر الدولار اليوم في مصر
وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:
52 جنيه للشراء
52.10 جنيه للبيع
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك ميد بنك ليسجل نحو :
52 جنيه للشراء
52.10 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو :
51.98 جنيه للشراء
52.08 جنيه للبيع
وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:
51.95 جنيه للشراء
52.05 جنيه للبيع
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:
51.95 جنيه للشراء
52.05 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:
51.95 جنيه للشراء
52.05 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
51.94 جنيه للشراء
52.04 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:
51.94 جنيه للشراء
52.04 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:
51.91 جنيه للشراء
52.01 جنيه للبيع
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:
51.90 جنيه للشراء
52 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB نحو:
51.85 جنيه للشراء
51.95 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:
51.80 جنيه للشراء
51.90 جنيه للبيع
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي عند:
51.73 جنيه للشراء
51.83 جنيه للبيع
ثبت سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري عند:
51.70 جنيه للشراء
51.80 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:
51.63 جنيه للشراء
51.73جنيه للبيع
استقر سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأربعاء عند :
51.71 جنيه للشراء
51.85 جنيه للبيع
أعلي سعر لشراء الدولار اليوم
52 جنيه
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
51.73 جنيه
متوسط سعر بيع الدولار في مصر اليوم
51.97 جنيه.