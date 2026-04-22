أكسيوس: ترامب مستعد لمنح الإيرانيين من 3 إلى 5 أيام لتسوية الحرب

قال الرئيس الأمريكي ترامب انه يمنح الإيرانيين فرصة قصيرة للتوحد خلف عرض مضاد متماسك، وإلا سينتهي وقف إطلاق النار الذي مدده يوم الثلاثاء.

وفق ما أوردت منصة أكسيوس الأمريكية ، قال مصدر أمريكي مطلع على الأمر: "ترامب مستعد لمنح الإيرانيين ثلاثة إلى خمسة أيام أخرى من وقف إطلاق النار للسماح لهم بترتيب أوضاعهم. ولن يكون وقف إطلاق النار مفتوحاً إلى أجل غير مسمى".

يعتقد مفاوضو ترامب أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ومعالجة ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني لا يزال ممكناً.

لكنهم يخشون أيضاً ألا يكون لديهم أي شخص في طهران مخوّل بالموافقة.

يكاد المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لا يتواصل مع أحد.



وقال مسؤول أمريكي: "لقد رأينا أن هناك انقساماً تاماً داخل إيران بين المفاوضين والجيش - حيث لا يستطيع أي من الجانبين الوصول إلى المرشد الأعلى".

خلف الكواليس، بدأ المسؤولون الأمريكيون يلاحظون الانقسامات بعد الجولة الأولى من محادثات إسلام آباد، عندما اتضح أن قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال أحمد وحيدي ونوابه قد رفضوا الكثير مما ناقشه المفاوضون الإيرانيون أنفسهم.

اندلع الانقسام علناً يوم الجمعة الماضي فعندما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز ، رفض الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ذلك، وبدأ بمهاجمته علناً.

وفي الأيام التي تلت ذلك، لم تقدم إيران أي رد جوهري على أحدث اقتراح أمريكي ورفضت الالتزام بجولة ثانية من المحادثات في باكستان.



يعد هذا الانقسام هو جزئياً نتيجة لاغتيال إسرائيل في مارس لعلي لاريجاني ، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

كان لدى لاريجاني السلطة والثقل السياسي اللازمين للحفاظ على وحدة عملية صنع القرار في إيران.