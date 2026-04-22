الخارجية الروسية تنتقد تصريحات نتنياهو حول تخطيط إيران لــ هولوكوست أخرى

اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية أن إسرائيل تخلط بين الهولوكوست وإيران بفعل “حشو أيديولوجي”، وفق ما ذكرت وكالة سبوتينك.

وعلّقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا على تصريحات بنيامين نتنياهو التي اتهم فيها "النظام في إيران" بالتخطيط لـ"هولوكوست أخرى".

وتابعت: لو طرحت سؤالاً في إسرائيل، على سبيل المثال: "على من أعلن محمد رضا بهلوي الحرب في عام 1943؟ هل تتخيلون ماذا سيكون جوابهم؟ سيقولون بالتأكيد إن تلك الحرب كانت ضد شعب إسرائيل. لا يخطر ببال أحد هناك أن محمد رضا بهلوي أعلن الحرب على هتلر في عام 1943" — كما ذكرت زاخاروفا.