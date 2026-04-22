قطر وسوريا تبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عُقد بالديوان الأميري بالدوحة اليوم، الأربعاء.

وأعرب أمير قطر عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء.

وأعرب أمير قطر عن شكره وتقديره لموقف سوريا وتضامنها، مثمنًا علاقات التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس السوري على حرص بلاده على تنمية علاقات التعاون مع قطر وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى تضامن بلاده مع قطر، إثر الاعتداءات الإيرانية عليها وعلى عدد من دول المنطقة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.