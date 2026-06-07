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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن: سقوط شظايا صاروخية شمال البلاد دون إصابات بشرية

الأردن: سقوط شظايا صاروخية شمال البلاد دون إصابات بشرية
الأردن: سقوط شظايا صاروخية شمال البلاد دون إصابات بشرية
أ ش أ

سقطت شظايا صاروخية، مساء اليوم الأحد، في بلدة الذنيبة التابعة للواء الرمثا بمحافظة إربد شمال البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا أصوات تحليق وانفجارات في الأجواء قبل سقوط الشظايا، فيما باشرت الأجهزة المختصة التعامل مع المواقع المتأثرة، وفتح تحقيق؛ للوقوف على طبيعة ومصدر تلك الشظايا.

وفي سياق متصل، أعادت مديرية الأمن العام الأردنية نشر مجموعة من الإرشادات والتعليمات العامة الواجب اتباعها عند مشاهدة أو العثور على أجسام غريبة، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار في عدد من مناطق المملكة إثر رصد تطورات أمنية في أجواء المنطقة.

وأكدت المديرية ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام يتم العثور عليها أو ملاحظة سقوطها، وعدم الاستهتار بها لاحتمال احتوائها على مواد متفجرة شديدة الخطورة.

وشددت على أنه في حال إطلاق صفارات الإنذار، يجب على المواطنين البقاء داخل أماكن تواجدهم سواء في المنازل أو أماكن العمل أو غيرها، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

كما دعت إلى عدم التجمهر بالقرب من أي أجسام غريبة يتم رصدها أو العثور عليها، والابتعاد عنها لأكبر قدر ممكن، مع التعاون مع الأجهزة المختصة وإتاحة المجال أمامها للتحقيق والتعامل معها.

وطالبت المديرية المواطنين بالإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ الموحد عن أي مشاهدات تتعلق بسقوط أجسام غريبة أو طائرات مسيرة أو صواريخ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار.

وأكدت ضرورة عدم لمس أو محاولة فتح أو تحريك أي جسم مجهول الشكل أو المصدر، لما قد يشكله ذلك من خطر على السلامة العامة، مع أهمية توعية أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة.

كما حذرت من تداول الشائعات أو نشر معلومات وصور ومقاطع فيديو غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة فقط.

سقطت شظايا صاروخية بلدة الذنيبة التابعة للواء الرمثا بمحافظة إربد شمال البلاد تسجيل إصابات بشرية

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