الجيش الإسرائيلي يعترض دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران الليلة.

ونقلت صحفية "تايمز أوف إسرائيل"، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليا على اعتراض دفعة جديدة من الصواريخ أطلقتها إيران، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة من شمال إسرائيل عقب رصد الصواريخ.

وفي سياق متصل، توقفت مباراة لكرة السلة كانت تقام في قاعة "مينورا ميفتاحيم" بتل أبيب، حيث غادر آلاف المشجعين المدرجات؛ تنفيذا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

ودعت السلطات الإسرائيلية، إلى مواصلة الالتزام بتعليمات السلامة، والبقاء بالقرب من المناطق المحصنة؛ في ظل استمرار التهديدات الصاروخية.