بعد جدل الانفصال.. أحمد سعد يحسم حقيقة طلاقه من علياء بسيوني

حسم الفنان أحمد سعد الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن انفصاله عن زوجته علياء بسيوني، بعدما أثار منشور متداول حول الطلاق وتغيير إدارة أعماله تساؤلات واسعة بين جمهوره.

وأكد أحمد سعد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، أن ما تردد بشأن انفصاله عن زوجته غير صحيح، وأن علياء بسيوني ما زالت زوجته حتى الآن.

وقال سعد: «اللي يتجوز ست زي علياء ميعرفش يتجوز تاني، إنسانة محترمة ولذيذة وأم مثالية»، مضيفًا أن منشور الطلاق الذي أثار الجدل تم نشره في لحظة انفعال، مؤكدًا: «علياء لسه مراتي وأم عيالي».

وكان أحمد سعد قد أثار حالة من الجدل مؤخرًا بعد تداول أنباء عن انفصاله للمرة الثالثة، بالتزامن مع إعلان تغيير إدارة أعماله، قبل أن يخرج بنفسه ويوضح حقيقة الأمر ويضع حدًا للتكهنات المتداولة حول علاقته بزوجته.

احمد سعد يعلن انفصاله عن زوجته علياء بسيونى

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد أعلن في مايو الماضي انفصاله عن زوجته علياء بسيوني، كاشفًا عن تفاصيل ذلك من خلال بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح سعد في بيانه حينها أنه بدأ بالفعل إجراءات الطلاق مشيرًا إلى انتهاء دور زوجته في إدارة أعماله، مؤكدًا أنه سيعلن عن الإدارة الجديدة لأعماله خلال الفترة المقبلة.

وقال في منشوره عبر حسابه على «إنستجرام»: «بيان إعلامي.. نظرًا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، أصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق من أم عيالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام القادمة».