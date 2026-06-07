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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المكسيك تدخل التاريخ كأول دولة في العالم تستضيف المونديال للمرة الثالثة

كأس العالم
كأس العالم
حسام الحارتي

المكسيك تصنع التاريخ مجدداً كأول دولة في العالم تستعد لاستضافة المونديال للمرة الثالثة وهذه المرة شراكة مع أمريكا وكندا.
 ستبدأ المكسيك، الدولة المضيفة،  أكبر نسخة من كأس العالم على الإطلاق في 11 يونيو 2026، عندما تواجه جنوب أفريقيا بانطلاق أول مباراة من أصل 104 مباراة ستقام في 16 مدينة عبر ثلاث دول.

ويستضيف ملعب مكسيكو سيتي المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 يوم الخميس 11 يونيو 2026، ليصبح أول ملعب يستضيف ثلاث مباريات افتتاحية لكأس العالم

وستحظى المكسيك المُضيفة بشرف انطلاق البطولة في العاصمة، حيث ستنطلق المباريات في الملعب التاريخي الذي استضاف نهائيات كأس العالم ومباريات الافتتاح لعامي 1970 و 1986.

وسيخوض منتخب المكسيك مبارياته الثلاث في دور المجموعات على أرضه، حيث تم اختيار ستاد غوادالاخارا لمباراة المكسيك وكوريا الجنوبية ثم يعود لمكسيكو سيتي لمباراة تشيكيا.

المونديال أمريكا المكسيك كأس العالم منتخب مصر

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