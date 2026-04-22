تمهيدا لقمة عمان.. اجتماع عربي لإحياء الشراكة مع أوروبا بعد 7 سنوات

عقد اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 22 /4 /2026، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، والمزمع عقده في عمان خلال الفترة 22-23 /6 /2026.

ترأس الاجتماع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، فيما ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد– رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية.

الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس

وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالاجتماع ومناقشة الإعلان المقرر اعتماده.

وأعرب الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي عن سعادته باقتراب عقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس بعد انقطاع دام 7 سنوات منذ آخر انعقاد له، بما يعكس حرص الجانبين العربي والأوروبي على الحفاظ على مسارات الحوار وتعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن هذا الإطار يُعد من أبرز أطر التعاون بين جامعة الدول العربية والتكتلات الدولية.

وأضاف أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون، لافتا إلى أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات سياسية وتحديات متزايدة تتطلب تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهتها.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات متصاعدة، من بينها الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، والتي تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه سيتم تناول هذه التطورات في الإعلان المقرر صدوره عن الاجتماع.