قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: لم نتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات إسلام آباد
إيران: لن نشارك في مفاوضات إسلام آباد إلا إذا كانت تخدم مصالحنا
البابا تواضروس: سنظل ننادي بإيقاف الحروب ونصلي لـ انتهائها من أجل الشعوب
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين
تطور جديد في مستقبل أفشة بين الأهلي والاتحاد السكندري
نفاد تذاكر «الثالثة يمين» لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
الرئيس الفنلندي: أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
english EN
أخبار العالم

تمهيدا لقمة عمان.. اجتماع عربي لإحياء الشراكة مع أوروبا بعد 7 سنوات

الديب أبوعلي

عقد اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 22 /4 /2026، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، والمزمع عقده في عمان خلال الفترة 22-23 /6 /2026.

ترأس الاجتماع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، الدولة المضيفة للاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، فيما ترأس وفد الأمانة العامة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد– رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية.

 

الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس

وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالاجتماع ومناقشة الإعلان المقرر اعتماده.

وأعرب الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي عن سعادته باقتراب عقد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس بعد انقطاع دام 7 سنوات منذ آخر انعقاد له، بما يعكس حرص الجانبين العربي والأوروبي على الحفاظ على مسارات الحوار وتعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى أن هذا الإطار يُعد من أبرز أطر التعاون بين جامعة الدول العربية والتكتلات الدولية.

وأضاف أن الاجتماع المرتقب يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والارتقاء بآليات التعاون، لافتا إلى أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات سياسية وتحديات متزايدة تتطلب تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهتها.

وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات متصاعدة، من بينها الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، والتي تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه سيتم تناول هذه التطورات في الإعلان المقرر صدوره عن الاجتماع.

جامعة الدول العربية الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الأمانة العامة سفير المملكة الأردنية الهاشمية أمجد العضايلة خالد بن محمد منزلاوي الأردن دول الخليج الهجمات الإيرانية

ترشيحاتنا

بالصور

بيحرق الدهون و يدمر الكلى..ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار من تناول هذا الخضار؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

