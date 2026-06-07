محافظ المنوفية يناقش مستجدات تنفيذ مشروعات المياه والصرف بقرى حياة كريمة

ناقش اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لدفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز وتذليل المعوقات لسرعة دخولهم الخدمة أمام المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، جاء ذلك بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس علاء رشاد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس محمد يسرى مدير عام تنفيذ المشروعات بالجهاز.

واستعرض محافظ المنوفية الموقف الحالي ونسب التنفيذ بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهم التحديات والمعوقات والمواعيد المقررة لنهو المشروعات ، حيث تم متابعة الموقف النهائى لمشروعات الصرف الصحي بطوخ طنبشا الفرعية ، ميت الموز وعزبة سلكا والحلامشة وكفر هورين وأبو عوالى وأبو رقبة ، وكذا توسعات محطة معالجة بركة السبع وصرف صحى الخطاطبة وكفر داود ، ومحطة صرف صحى كفر عسكر وكمشيش بتلا ، فضلاً عن إجراءات تسليم محطات مياه جريس وطهواى وشنوان ، فيما جارى نهو مشروع الصرف الصحى بقرية كفر الفرعونية بأشمون .

وخلال الإجتماع ، تم مناقشة أهم المشروعات التي تتعدي نسب تنفيذها 90% للوقوف علي المعوقات ووضع الحلول العاجلة من أجل الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها والتمهيد لدخولها الخدمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد محافظ المنوفية حرصه على استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة ودفع عجلة العمل بالمشروعات المنفذة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، لافتاً إلى استمرار جولاته الميدانية والمستمرة بربوع المحافظة لمتابعة نسب التنفيذ ومدي الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.