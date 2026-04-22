نفاد تذاكر «الثالثة يمين» لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

أفادت تقارير إعلامية بنفاد تذاكر الدرجة الثالثة يمين المخصصة لجماهير نادي الزمالك، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام نادي بيراميدز.

وكتب هشام حنفى نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير.. نفاذ تذاكر التالتة يمين لجماهير الزمالك غدا امام بيراميدز"

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز غدا الخميس، في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت .

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة.